La ballerina Serena di Amici 20 e Alessandra Celentano si conoscevano già foto

La ballerina di danza classica Serena Marchese, che stiamo vedendo ad Amici 20, e Alessandra Celentano si erano già incontrate più volte in passato come testimoniano un paio di foto. Non sono sfuggite agli occhi clinici degli appassionati del talent show di Canale 5, due scatti che ritraggono insieme l'allieva e la temutissima coach. La severissima "maestra" non ha mai nascosto di avere un debole per la concorrente in questione, tanto da volerla proprio all'interno della scuola e senza farle fare alcuna sfida. Un banco aggiunto appositamente per lei, durante il pomeridiano della trasmissione, che ha suscitato non poche polemiche tra gli altri allievi di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Durante uno degli ultimi daytime andato in onda la scorsa settimana, ...

