Koopmeiners si offre alla Roma | Pinto riflette | servono 20 milioni

Leggi su dailynews24

(Di martedì 27 aprile 2021) Laè al lavoro in vista della prossima stagione nonostante ancora non sia chiaro chi siederà in panchina. Le ultime indiscrezioni danno come probabile sostituto di Fonseca Maurizio Sarri. Nel frattempo la società si muove per rinforzare la rosa e una mano potrebbe arrivare proprio dal mercato. Stando a quanto si legge su Calciomercato.com, L'articolo