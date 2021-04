Kate Middleton, il look “da fattoria” fa impazzire i tabloid: stivali e giacca di 17 anni fa (FOTO) (Di martedì 27 aprile 2021) Kate Middleton ha indossato una giacca e un paio di stivali per andare a visitare una fattoria insieme al principe William. Fin qui, niente che possa diventare titolo di un tabloid. Ma Daily Mail, Sun e tutti gli altri magazine britannici hanno subito fatto notare che si tratta di due capi di abbigliamento che la duchessa possiede da 17 anni. William e Kate hanno passato molto tempo, durante il lockdown, nella loro casa nel Norfolk e hanno visitato la Manor Farm, a Darlington oggi 27 aprile. E i tabloid hanno fatto la radiografia al look di Kate: giacca del brand Seeland da 190 sterline, felpa del marchio sostenibile Brora da 195 sterline e stivali che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)ha indossato unae un paio diper andare a visitare unainsieme al principe William. Fin qui, niente che possa diventare titolo di un. Ma Daily Mail, Sun e tutti gli altri magazine britci hanno subito fatto notare che si tratta di due capi di abbigliamento che la duchessa possiede da 17. William ehanno passato molto tempo, durante il lockdown, nella loro casa nel Norfolk e hanno visitato la Manor Farm, a Darlington oggi 27 aprile. E ihanno fatto la radiografia aldidel brand Seeland da 190 sterline, felpa del marchio sostenibile Brora da 195 sterline eche ...

