Karate | Premier League Lisbona | 17 azzurri convocati

(Di martedì 27 aprile 2021) Sono sedici gliper ladi, in programma da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio. La tappa portoghese sarà il primo dei tre appuntamenti fondamentali di questo 2021 fino ai Giochi Olimpici. Questi gli: Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti per il kata femminile; Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia per quello maschile; nel kumite femminile ci saranno Lorena Busà (-55kg), Sara Cardin (-55), Laura Pasqua (-61), Silvia Semeraro (-68) e Clio Ferracuti (+68); mentre per il kumite maschile saliranno sul tatami Angelo Crescenzo (-60kg), Luca Maresca (-67), Luigi Busà (-75), Michele Martina (-84) e Simone Marino (+84). SportFace.