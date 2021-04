Karate | Premier League | a Lisbona il primo passo verso le Olimpiadi per gli azzurri

(Di martedì 27 aprile 2021) Si legge, ma si vede già Tokyo all’orizzonte. La prima tappa della WKF2021 infatti si disputerà nel corso di questo fine settimana nella capitale lusitana, ma più che sul risultato singolo, gli atleti sono già concentrati e puntati,le. Chi è già qualificato alla kermesse a Cinque Cerchi sfrutterà questoappuntamento per levarsi un po’ di ruggine di dosso dopo i mesi di stop. Chi, invece, deve ancora conquistare il pass olimpico, è consapevole che dovrà già iniziare a fare sul serio, perchè il tempo stringe e le occasioni saranno davvero ridotte all’osso. Ricordiamo che gli italiani che hanno già staccato il pass per Tokyo sono Vivana Bottaro e Mattia Busato nel kata e Luigi Busà nel kumitè -75kg. Per quando riguarda gli altri, invece, la ...

