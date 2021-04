Karate | la tappa di Lisbona della Premier League è il primo passo verso Tokyo per diversi atleti azzurri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Karate tappa

OA Sport

Sono sedici gli azzurri convocati per la Premier League di Lisbona, in programma da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio. Laportoghese sarà il primo dei tre appuntamenti fondamentali di questo 2021 fino ai Giochi Olimpici. Questi gli azzurri: Carola Casale, Terryana D'Onofrio e Michela Pezzetti per il kata femminile; ...Tra i tedofori di questa, Tetsuya Honda star del, nato a Hiroshima , accolto calorosamente dalla gente di Ehime quando ha gareggiato per la prima volta in un incontro nazionale nella ...Si legge Lisbona, ma si vede già Tokyo all'orizzonte. La prima tappa della WKF Premier League 2021 infatti si disputerà nel corso di questo fine settimana nella capitale lusitana, ma più che sul risul ...Sono diciassette gli italiani del karate convocati per la Premier League di Lisbona, prima tappa degli appuntamenti fino alle Olimpiadi del 2021 ...