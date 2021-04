Juventus, Ronaldo su Twitter: “Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle scuse” (Di martedì 27 aprile 2021) “Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle scuse”. Questa la frase pubblicata dall’attaccante della Juventus Cristian Ronaldo sul suo profilo Twitter, accompagnata da una foto in borghese. Il portoghese non sta attraversando un momento positivo, così come i bianconeri, reduci da un pareggio in casa della Fiorentina. El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. pic.Twitter.com/UHazCqZps2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 27, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “Ilpiù”. Questa la frase pubblicata dall’attaccante dellaCristiansul suo profilo, accompagnata da una foto in borghese. Il portoghese non sta attraversando un momento positivo, così come i bianconeri, reduci da un pareggio in casa della Fiorentina. El éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. pic..com/UHazCqZps2 — Cristiano(@Cristiano) April 27, 2021 SportFace.

