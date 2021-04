Juventus | Pirlo rischia l’esonero già domenica | scelto il traghettatore

(Di martedì 27 aprile 2021)– Il pareggio con la Fiorentina per lapotrebbe essere un rallentamento molto pericoloso. Visti gli altri risultati maturati infatti pare proprio che per arrivare tra le prime quattro bisognerà partecipare ad una volata pericolosa, nella quale sidi finire fuori dalla zona Champions League. Una ipotesi che non era stata messa assolutamente in preventivo all’inizio della stagione. Bisognerà vincere gli scontri diretti e soprattutto evitare di commettere passi falsi contro le altre squadre. Sulla graticola è finito il tecnico, ma è scontato dire che la colpa sarà anche dei calciatori.a rischio esonero Tuttavia, si sa, quando c’è da dare una scossa in una squadra il primo a pagare è sempre l’allenatore. E secondo quanto riporta “La Stampa” ...

Advertising

pisto_gol : Piena e totale solidarietà a Nicolò Pirlo e suo papà Andrea, con la speranza che questi delinquenti-perché non son… - CB_Ignoranza : Nicolò Pirlo ha oggi deciso di rendere pubblico l'ennesimo insulto ricevuto, dopo essere stato preso di mira da cos… - DiMarzio : #Juventus, lo sfogo del figlio di #Pirlo su Instagram - MarcoBeltrami79 : Le incomprensioni tra Pirlo e lo spogliatoio della Juventus che porteranno alla rivoluzione #pirlo #juventus… - MondoNapoli : La Stampa - Pirlo può lasciare la Juventus già la settimana prossima, i bianconeri si affideranno a Tudor -… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

Lo chiamavano "maestro" perché Andreainsegnava calcio, con le stesse invenzioni di Gianni Rivera al quale lo paragonò Gigi Simoni dopo un'amichevole estiva dell'Inter, e con le sue punizioni che aggiravano le barriere come quella ...La tensione è alta, ma solo in caso di una clamorosa sconfitta a Udine la Juve manderebbe viaper affidarsi a Tudor - scelto lo scorso agosto dal club per affiancare il tecnico debuttante - in ...Dopo una stagione altalenante e con il rischio di non centrare la qualificazione in Champions League, la Juventus starebbe pensando di esonerare Andrea Pirlo in caso di sconfitta contro l’Udinese. A ...Pirlo e le incomprensioni con lo spogliatoio della Juventus Uno dei punti di forza della Juventus post-Sarri, sembrava la compattezza garantita dal ritorno di un grande ex come Andrea Pirlo. Uno che, ...