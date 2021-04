Juventus | Galeone | «Non mi sento di escludere il ritorno di Allegri»

(Di martedì 27 aprile 2021) Giovanniha parlato dell’ipotesi di unalladi MassimilianoAi microfoni di Radio Bianconera, Giovanniha parlato così dell’ipotesi di unalladi Massimiliano. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Non midiildi. L’anno scorso l’avrei escluso, se lo chiamassero adesso non credo che Max rinuncerebbe per il prossimo anno. In caso di quinto posto bisognerà ricostruire, puntare sui giovani e rifondare. L’ultimo anno che è rimasto allanon ha avuto solo una richiesta, ne ha avute sei anche molto importanti. Penso a club come PSG e ...

Commenta per primo Giovanni, ex allenatore del Pescara , maestro di Massimiliano Allegri , dice la sua sul futuro dell'exa Radio Kiss Kiss : 'Lain questa corsa Champions non è messa benissimo, come ...Del futuro sulla panchina dellane parlano tutti. Quando però ne parla, c'è sempre un fondo di verità e un messaggio subliminale. "Agnelli? Non so se sarà ancora lui a chiamare ...Condividi questo articolo:Napoli, 27 apr. – (Adnkronos) – “Non so se sarà ancora Andrea Agnelli a chiamare Allegri… Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà.GALEONE ALLEGRI JUVENTUS – “Non so se sarà ancora Andrea Agnelli a chiamare Allegri… Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi anche che alla fine ...