Juve torna al lavoro, lo staff medico valuta Chiesa (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il giorno di riposo concesso da Andrea Pirlo, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa: Ronaldo e compagni hanno archiviato il deludente pareggio di Firenze e pensano al prossimo impegno, ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il giorno di riposo concesso da Andrea Pirlo, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa: Ronaldo e compagni hanno archiviato il deludente pareggio di Firenze e pensano al prossimo impegno, ...

Advertising

juventusfc : ???????????? ???????????????? ?????? ???????????? ???????????? Junior Black&White Member, siete pronti? ?? Torna uno dei vostri appuntamenti pr… - RomainDati : RT @AfricanoPublio: Juve-Allegri bis sarebbe, per me, un matrimonio tra disperati: una società che in 2 anni non ha saputo costruire uno st… - millym75 : RT @AfricanoPublio: Juve-Allegri bis sarebbe, per me, un matrimonio tra disperati: una società che in 2 anni non ha saputo costruire uno st… - cmdotcom : Il #Barcellona torna su #DeLigt: la posizione della #Juve e quella clausola... - sportli26181512 : Il Barcellona torna su De Ligt: la posizione della Juve e quella clausola...: Protagonista in campo, ma anche sul m… -