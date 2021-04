Juve | Pirlo e giocatori nel mirino | il club non ha gradito certi atteggiamenti

(Di martedì 27 aprile 2021) Tutti in discussione in casama non solo: la società non ha apprezzato determinatiMomento particolarmente difficile per la. L’ultima volta senza Champions fu nella stagione 2010/2011 e raggiungere un precedente così scomodo sarebbe un vero e proprio fallimento. La società continua a credere nel quarto posto ma i nervi sono tesissimi e tutti sono in discussione, come spiega La Gazzetta dello Sport.è in bilico e potrebbe salutare anche in caso di qualificazione e vittoria della Coppa Italia. Nelc’è il tecnico ma non solo: la società non ha apprezzato glidi tantiche ora a fine stagione potrebbero salutare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Hanno cambiato tutto, hanno preso Sarri che tutti sapevamo non fosse adeguato per lae poi hanno chiamato, una scommessa: è come dare una Ferrari come prima macchina in mano a uno che ha ...Sconcerti contro- Mario Sconcerti parla ai microfoni di calciomercato.com : 'è stato un errore ma non il solo dellain questa stagione. Paratici ha detto che se non troverà un posto in Champions dovrà andarsene, ma è una cosa cheavrebbe potuto tranquillamente ...La società continua a credere nel quarto posto ma i nervi sono tesissimi e tutti sono in discussione, come spiega La Gazzetta dello Sport. Tutti in discussione in casa Juve. Pirlo è in bilico e potreb ...Secondo il quotidiano La Stampa la Juventus potrebbe esonerare Andrea Pirlo in caso di sconfitta domenica a Udine. Juventus: pronto Tudor per sostituire Pirlo In panchina, al suo posto per le ultime g ...