John Wall: stagione finita per la guardia dei Rockets (Di martedì 27 aprile 2021) Brutte notizie per gli Houston Rockets. La loro guardia, John Wall, ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio destro che lo metterà fuori per tutto il resto della stagione. John Wall: infortunio grave? Il giocatore si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato la prima diagnosi: lesione al tendine del ginocchio destro di secondo gradi. Il recupero dovrebbe avvenire nell'arco delle tre settimane, ma non si forzeranno i tempi visto che i Rockets non hanno più possibilità di qualificarsi per i playoff. Nonostante la stagione non sia stata esaltante, Wall ha comunque mantenuto una media di 20.6 punti a partita, e 6.9 assist, un risultato discreto se si considera l'assenza per oltre due ...

