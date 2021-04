Italia-Usa, così l’intelligenza artificiale arriva nello Spazio (Di martedì 27 aprile 2021) “La collaborazione sullo Spazio tra Stati Uniti e Italia è una relazione che viene da lontano, fin dal 1964 con il lancio del primo satellite del progetto San Marco”. così l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio, ha aperto il webinar tenutosi ieri “l’intelligenza artificiale per lo Spazio”, organizzata dall’ambasciata d’Italia negli Usa in collaborazione con la National science foundation (Nsf) nel contesto della celebrazione dei 160 anni di relazioni bilaterali tra i due Paesi. “Lo Spazio non è più limitato alla ricerca scientifica – ha proseguito Varricchio – essendo diventato un settore importantissimo anche per la difesa, la sicurezza e l’economia, con ricadute tecnologiche in ogni ambito della vita sulla ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) “La collaborazione sullotra Stati Uniti eè una relazione che viene da lontano, fin dal 1964 con il lancio del primo satellite del progetto San Marco”.l’ambasciatore d’negli Stati Uniti, Armando Varricchio, ha aperto il webinar tenutosi ieri “per lo”, organizzata dall’ambasciata d’negli Usa in collaborazione con la National science foundation (Nsf) nel contesto della celebrazione dei 160 anni di relazioni bilaterali tra i due Paesi. “Lonon è più limitato alla ricerca scientifica – ha proseguito Varricchio – essendo diventato un settore importantissimo anche per la difesa, la sicurezza e l’economia, con ricadute tecnologiche in ogni ambito della vita sulla ...

