Italia-Germania a Difesa dell’Europa (nella Nato). Il dialogo tra Guerini e Akk (Di martedì 27 aprile 2021) Sono tempi “decisivi” per il futuro dell’Occidente, e Italia e Germania possono contribuire da protagonisti al rafforzamento della Difesa europea (con lo Strategic compass) e all’adattamento dell’Alleanza Atlantica, con gli occhi puntati al 14 giugno, quando a Bruxelles arriverà Joe Biden per il vertice della Nato che lancerà il nuovo concetto strategico. È la linea comune dei ministri Annegret Kramp-Karrenbauer e Lorenzo Guerini, protagonisti dell’evento web “La Nato tra Difesa europea e sfide globali”, terzo appuntamento della serie “Strategic Dialogues”, un progetto targato Formiche, Fondazione Konrad Adenauer e Centro Studi Americani. Praticamente un bilaterale in diretta streaming, a poco più di un mese dall’incontro a Berlino tra i due, con tanti temi che ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) Sono tempi “decisivi” per il futuro dell’Occidente, epossono contribuire da protagonisti al rafforzamento dellaeuropea (con lo Strategic compass) e all’adattamento dell’Alleanza Atlantica, con gli occhi puntati al 14 giugno, quando a Bruxelles arriverà Joe Biden per il vertice dellache lancerà il nuovo concetto strategico. È la linea comune dei ministri Annegret Kramp-Karrenbauer e Lorenzo, protagonisti dell’evento web “Latraeuropea e sfide globali”, terzo appuntamento della serie “Strategic Dialogues”, un progetto targato Formiche, Fondazione Konrad Adenauer e Centro Studi Americani. Praticamente un bilaterale in diretta streaming, a poco più di un mese dall’incontro a Berlino tra i due, con tanti temi che ...

formichenews : ????-???? Italia-Germania a #Difesa dell’Europa (nella #Nato). Il dialogo tra Guerini e Akk ?? Il racconto di @SPioppi… - 6dimattina_ : RT @antoniettampa: I ministri di Francia e Germania presenteranno i loro recovery plan,insieme. Com'era quella storiella sull'Italia mai pi… - Nane_nanemusic : RT @GorkaKB: 84 anni dal bombardamento e dalla distruzione di Gernika. Sono morte 1.653 persone, un terzo della popolazione. Poco si sa che… - AvinoLoredana : RT @sabrina__sf: E quando i Paesi dell Unione Europea, tipo Italia e Germania, fanno il record di armi vendute ad Erdogan come ti senti in… - Me__medesimo : RT @maxlabcom: 'Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto in totale del 7,9 per cento. Nello stesso periodo in Germania, Francia… -