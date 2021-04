Italia | a marzo saldo commerciale extra UE a 4 | 8 miliardi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – A2021 si stima, per l’interscambiocon i paesiUE-27, l’ha registrato un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+6,8%) rispetto alle esportazioni (+2,5%). Lo rileva l’Istat, che sottolinea che il balzo dell’export (dopo il lieve calo di febbraio) è spiegato per oltre la metà dall’aumento delle vendite di energia. Guardano ai vari componenti delle esportazioni, si nota infatti che, su base mensile, l’aumento delle vendite di energia è stato il più netto (+65,2%), mentre hanno registrato un dato positivo anche i beni intermedi (+3,5%). Risultano in calo le vendite di beni di consumo non durevoli (-1%). Dal lato dell’import, tranne che per i beni strumentali (-5,1%), si rilevano incrementi congiunturali diffusi, i più marcati per energia ...