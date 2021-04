Istat: "Situazione economica peggiorata per il 20,5% delle famiglie" (Di martedì 27 aprile 2021) Una rilevazione dell'Istat ha evidenziato che un italiano su cinque ha avuto difficoltà a pagare mutuo e bollette a causa della pandemia. Bollette e mutuo, Istat: “Un italiano su cinque ha difficoltà a pagare a causa del Covid” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) Una rilevazione dell'ha evidenziato che un italiano su cinque ha avuto difficoltà a pagare mutuo e bollette a causa della pandemia. Bollette e mutuo,: “Un italiano su cinque ha difficoltà a pagare a causa del Covid” su Notizie.it.

Advertising

Dorayak56884206 : RT @LaVeritaWeb: I dati Istat mostrano come il livello di occupazione sia attorno al 56,5%. Situazione particolarmente difficile per donne… - Confcommercio : #fiduciaconsumatori #fiduciaimprese 'Dati @Istat su 'sentiment' operatori turistici indicano una situazione molto c… - teoxandra : @timetit Certo, hai ragione. Bisognerebbe leggere l’articolo di Fanpage che riporta dati Istat. Da quello che ho le… - leone_monti : @borghi_claudio @DiBozze Non lo erano neanche in Italia a Marzo infatti per l'extra mortalità abbiamo dovuto aspett… - PaoloAcciai : Istat: COMPORTAMENTI E OPINIONI DEI CITTADINI DURANTE LA SECONDA ONDATA PANDEMICA Il clima familiare resta positiv… -