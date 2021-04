Isola dei Famosi, stupenda lettera d’amore in diretta: ma è lei l’eliminata (Di martedì 27 aprile 2021) All’Isola dei Famosi, durante un’eliminazione, va in atto una vera e propria scena d’amore: al centro di tutto c’è una lettera che commuove tutti quanti. Durante l’andare di un reality… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 aprile 2021) All’dei, durante un’eliminazione, va in atto una vera e propria scena: al centro di tutto c’è unache commuove tutti quanti. Durante l’andare di un reality… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

