Isola dei famosi, la fidanzata di Gilles Rocca elimina le foto di lui dal profilo? Il mistero sui social (Di martedì 27 aprile 2021) All’Isola dei famosi Gilles Rocca sta dando spettacolo, ma quel che sta facendo impazzire in tanti è il gesto compiuto fuori dal reality da Miriam Galanti, la sua fidanzata. A quanto pare, l’attrice ha rimosso tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram… segno che la storia sta finendo? O cosa sta succedendo? LEGGI ANCHE — Isola, Gilles Rocca rifiuta la prova: Francesca Lodo in lacrime e Ilary Blasi sbotta in diretta Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca, ha rimosso dai social tutte le foto che la ritraggono insieme a lui. Colpa di qualcosa che è accaduto sull’Isola dei famosi? ... Leggi su funweek (Di martedì 27 aprile 2021) All’deista dando spettacolo, ma quel che sta facendo impazzire in tanti è il gesto compiuto fuori dal reality da Miriam Galanti, la sua. A quanto pare, l’attrice ha rimosso tutte ledi coppia dal suoInstagram… segno che la storia sta finendo? O cosa sta succedendo? LEGGI ANCHE —rifiuta la prova: Francesca Lodo in lacrime e Ilary Blasi sbotta in diretta Miriam Galanti, ladi, ha rimosso daitutte leche la ritraggono insieme a lui. Colpa di qualcosa che è accaduto sull’dei? ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - crybarons : Stamani il buongiorno va esclusivamente ad Asia e Giulia che ieri sera sono state pazzesche e molto più sul pezzo d… - infoitcultura : Ilary Blasi, gaffe e frecciatina in diretta a Rosolino all'Isola dei Famosi 2021 -