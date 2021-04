Isola dei Famosi | Iva Zanicchi critica i concorrenti e commenta Ilary Blasi

Leggi su 361magazine

(Di martedì 27 aprile 2021) IVAE L’DEILa celebre Ivaè stata intervistata dal settimanale Nuovo. Il numero è uscito oggi, 27 Aprile. Ecco cosa ha detto di questa edizione dell’dei. LA PARTECIPAZIONE DA OPINIONISTA Quest’anno gli opinionisti in studio dell’deisono tre: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ed Iva. Insieme, accompagnano la conduttrice. Ospiti della puntata andata in onda ieri sera, 26 Aprile, presenti in studio anche Giulia Salemi e Asia Argento. L’INTERVISTA DI IVAIl settimanale Nuovo ha pubblicato un’intervista proprio a Iva. È stata così un’ottima occasione per sapere cosa ne pensa ...