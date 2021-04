Isola dei Famosi, Ilary Blasi attacca Rocca per il no alla prova del bacio (Di martedì 27 aprile 2021) La fame fa brutti scherzi e col passare dei giorni sale la tensione tra i naufraghi dell’Isola Dei Famosi. Durante la puntata di ieri sera lunedì 26 aprile 2021, gli autori del reality show avrebbero messo in palio un buonissimo piatto di spaghetti all’amatriciana con l’occasione della prova ricompensa. La conduttrice Ilary Blasi avrebbe raccontato che il premio è stato dato ai due concorrenti che avrebbero resistito più tempo nella prova del bacio. In quella circostanza sono state fatte tre coppie con Awed che era in compagnia di Manuela Ferreira e Vera Gemma insieme a Matteo Diamante. Gilles Rocca a invece rifiutato di fare la prova insieme a Francesca Lodo per rispetto della sua ragazza. “La cena a lume di candela la farò con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 aprile 2021) La fame fa brutti scherzi e col passare dei giorni sale la tensione tra i naufraghi dell’Dei. Durante la puntata di ieri sera lunedì 26 aprile 2021, gli autori del reality show avrebbero messo in palio un buonissimo piatto di spaghetti all’amatriciana con l’occasione dellaricompensa. La conduttriceavrebbe raccontato che il premio è stato dato ai due concorrenti che avrebbero resistito più tempo nelladel. In quella circostanza sono state fatte tre coppie con Awed che era in compagnia di Manuela Ferreira e Vera Gemma insieme a Matteo Diamante. Gillesa invece rifiutato di fare lainsieme a Francesca Lodo per rispetto della sua ragazza. “La cena a lume di candela la farò con ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - isabel_rvg : Ma tu ieri hai visto l'isola dei famosi spagnola? No perché noi abbiamo visto Giulia che si è sgolata per difendere… - emco62 : RT @Massimo20_IT: L'Isola dei Fagiani (in francese Île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) si trova su un fiume al confine tra l… -