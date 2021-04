Isola dei Famosi | i fan di Gilles Rocca allarmati | la fidanzata Miriam Galanti cancella le foto di coppia dai social?

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - greenblueinside : RT @CheDonnait: Giulia Salemi asfalta, come soltanto lei sa fare, Valentina Persia all'Isola dei Famosi ed il pubblico è tutto dalla sua pa… - psychosaru : RT @ninetiesbish: nonostante tutto LORO sono stati l’isola dei famosi 2021. #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Gilles Rocca ha ribadito, fino allo sfinimento, l'amore che prova nei confronti della fidanzata Miriam Galanti. Niente e nessuno potrà ostacolare questa relazione, che il naufrago de L'Famosi ha deciso di portare ad uno step successivo proprio mentre si trova in Honduras . Dopo aver rifiutato la prova del bacio in apnea con Francesca Lodo , tuttavia, i fan dell'attore si ...Tommaso Zorzi, gaffe all'Famosi 2021: 'Insopportabile'. Ma il microfono era aperto Pubblicato il 27 - 04 - 2021 alle ore 10:58. Ultima modifica il 27 - 04 - 2021 alle ore 10:58 /Il Museo della Follia e il suo meraviglioso parco riaprono ai visitatori. Riduzioni sul costo dei biglietti per i residenti ..."Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali. E voi come state?". Inizia così il post che Elisa Isoardi ha ...