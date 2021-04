Isola Dei Famosi, Giulia Salemi difende la madre “Si è superato il limite delle decenza…” (Di martedì 27 aprile 2021) Un’ospite speciale per Fariba Tehrani, una delle naufraghe de ‘L’Isola dei Famosi’: la figlia, Giulia Salemi, in studio, prende le difese della madre. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@GiuliaSalemi) Un’ospite importante per Fariba Tehrani, naufraga de L’Isola dei Famosi. In studio, con Ilary Blasi e gli opinionisti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, c’era Giulia Salemi. L’ex gieffina è intervenuta per prendere le difese della madre, emarginata dagli altri naufraghi. Durante la puntata andata in onda ieri sera, la ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 aprile 2021) Un’ospite speciale per Fariba Tehrani, unanaufraghe de ‘L’dei’: la figlia,, in studio, prende le difese della. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Un’ospite importante per Fariba Tehrani, naufraga de L’dei. In studio, con Ilary Blasi e gli opinionisti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, c’era. L’ex gieffina è intervenuta per prendere le difese della, emarginata dagli altri naufraghi. Durante la puntata andata in onda ieri sera, la ...

