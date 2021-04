Isola dei Famosi, Gilles Rocca rifiuta la prova del bacio e Ilary Blasi “sviene” in diretta: “Non ce la faccio” (Di martedì 27 aprile 2021) É accaduto di tutto e di più durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri lunedì 26 aprile su Canale 5. Il momento più “alto” è stato raggiunto durante la prova ricompensa. 6 naufraghi, divisi in coppie, devono sottoporsi alla prova del bacio in apnea, chi resiste di più vince un’amatriciana “a lume di candela”. Le prime due coppie hanno accettato ma quella formata da Francesca Lodo e Gilles Rocca non ha voluto partecipare. Il motivo? Il naufrago si è rifiutato. “Gilles ma perché?”, gli ha chiesto Ilary Blasi. “Non la faccio Ilary. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita”, ha replicato lui. A quel punto la conduttrice è “svenuta” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) É accaduto di tutto e di più durante la puntata dell’deiandata in onda ieri lunedì 26 aprile su Canale 5. Il momento più “alto” è stato raggiunto durante laricompensa. 6 naufraghi, divisi in coppie, devono sottoporsi alladelin apnea, chi resiste di più vince un’amatriciana “a lume di candela”. Le prime due coppie hanno accettato ma quella formata da Francesca Lodo enon ha voluto partecipare. Il motivo? Il naufrago si èto. “ma perché?”, gli ha chiesto. “Non la. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita”, ha replicato lui. A quel punto la conduttrice è “svenuta” ...

