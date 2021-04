Isola dei famosi | eliminata Vera Gemma | Gilles Rocca rifiuta la prova del bacio

(Di martedì 27 aprile 2021) Puntata numero dodici per l'deicon una nuova eliminazione e il clamoroso rifiuto di un concorrente di partecipare allaricompensa. Il nuovo appuntamento si apre con la divisione dei concorrenti in due gruppi che, pur occupando la stessa, saranno divisi da una corda. Da un lato gli Arrivisti con Emanuela Tittocchia, Fariba Tehrani, Isolde Kostner, Manuela Ferrera, Matteo Diamante, Roberto Ciufoli, Rosaria Cannavò e Awed; dall'altro lato dell'i Primitivi ovvero Andrea Cerioli, Angela Melillo, Francesca Lodo,, Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo, Valentina Persia e. Beatrice Marchetti resta in solitaria su Playa Imboscada....

Chi veste Ilary Blasi all'Isola dei Famosi? Se lo chiedono in molti, che si interrogano sull'origine dei vestiti della conduttrice. E anche degli altri accessori che vanno a comporre l'abbigliamento di lady Totti. Ormai in ...

Continua a essere divisivo Gilles Rocca, tra i protagonisti assoluti dell'Isola dei Famosi 2021. Nel corso della 12esima puntata, trasmessa il 26 aprile, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha ...