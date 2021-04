Isola dei Famosi cambia serata e salta il giovedì sera: la pensata di Mediaset per salvare gli ascolti del reality (Di martedì 27 aprile 2021) No, quest’ Isola dei Famosi non sembra stia letteralmente lasciando gli spettatori “liberi di sognare” come invita a fare di tanto in tanto Ilary Blasi durante la diretta televisiva. Anzi, iniziano ad esserci non poche difficoltà in quel delle Honduras con un cast di simil zombie, del tutto annientati da una cieca fame che sta minando le sorti del programma. In quel di Mediaset si inizia a sospettare di dover agire in qualche modo per riportare brio nella Palapa e far risalire anche gli ascolti che non sembrano stare meglio dello stomaco dei naufraghi. Che Mediaset abbia in serbo un accorciamento o un cambio nella programmazione? Ecco cosa sta accadendo, tutti gli scenari. Isola dei Famosi, gli ascolti non decollano e il cast è provato dalla ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021) No, quest’deinon sembra stia letteralmente lasciando gli spettatori “liberi di sognare” come invita a fare di tanto in tanto Ilary Blasi durante la diretta televisiva. Anzi, iniziano ad esserci non poche difficoltà in quel delle Honduras con un cast di simil zombie, del tutto annientati da una cieca fame che sta minando le sorti del programma. In quel disi inizia a sospettare di dover agire in qualche modo per riportare brio nella Palapa e far risalire anche gliche non sembrano stare meglio dello stomaco dei naufraghi. Cheabbia in serbo un accorciamento o un cambio nella programmazione? Ecco cosa sta accadendo, tutti gli scenari.dei, glinon decollano e il cast è provato dalla ...

