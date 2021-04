Isola dei Famosi: Awed e Manuela Ferrara fuori controllo, studio sconvolto (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAwed, al secolo Simone Paciello, da quando è sull’Isola dei Famosi ci ha provato praticamente con tutte le ragazze ma, complice la stanchezza e la fame, nessuna delle naufraghe finora ha ceduto alle sue avances. Anche l’affettuosa amicizia con Beatrice è arrivata presto al capolinea, quando la modella gli ha detto chiaro e tondo di essere fidanzata. Con l’arrivo dei nuovi concorrenti però, l’attenzione dello youtuber partenopeo si è spostata su un’altra compagna di viaggio, Manuela Ferrera. Nella dodicesima puntata del surviving game, andata in onda lunedì 26 aprile, i naufraghi si sono sfidati per conquistare un bagno d’acqua dolce con sapone e ha vinto la squadra degli 8 ‘arrivisti’ che a coppie sono entrati in 4 mini piscine per lavarsi. E l’ex metorina si è fatta insaponare proprio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, al secolo Simone Paciello, da quando è sull’deici ha provato praticamente con tutte le ragazze ma, complice la stanchezza e la fame, nessuna delle naufraghe finora ha ceduto alle sue avances. Anche l’affettuosa amicizia con Beatrice è arrivata presto al capolinea, quando la modella gli ha detto chiaro e tondo di essere fidanzata. Con l’arrivo dei nuovi concorrenti però, l’attenzione dello youtuber partenopeo si è spostata su un’altra compagna di viaggio,Ferrera. Nella dodicesima puntata del surviving game, andata in onda lunedì 26 aprile, i naufraghi si sono sfidati per conquistare un bagno d’acqua dolce con sapone e ha vinto la squadra degli 8 ‘arrivisti’ che a coppie sono entrati in 4 mini piscine per lavarsi. E l’ex metorina si è fatta insaponare proprio ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - infoitcultura : Isola dei Famosi: Ilary Blasi detesta i naufraghi? “Non è soddisfatta” - infoitcultura : Isola dei Famosi, Daniela Martani sbotta contro Francesca Lodo: 'Non hai le p***e per nominare Gilles' -