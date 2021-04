Isola dei Famosi: Accusa Bomba Contro Ilary Blasi! (Di martedì 27 aprile 2021) Ilary Blasi la bella conduttrice dell’Isola dei Famosi, è delusa dai suoi concorrenti e sembra proprio non sopportarli più! Perchè la moglie di Totti prova astio nei confronti dei naufraghi? L’indiscrezione Bomba la lancia Cecchi Paone! Ecco tutti i dettagli! Indiscrezione shock quella lanciata da Alessandro Cecchi Paone Contro Ilary Blasi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Cecchi Paone che cura una rubrica per il settimanale Nuovo Tv, ha risposto alla domanda di una lettrice che si è detta perplessa per la conduzione della Blasi che in questa edizione sembra essere sempre sottotono e seccata. La presentatrice non sarebbe dunque per nulla contenta dei suoi naufraghi che continua ad apostrofare con epiteti poco carini come “pippe” e lanciando ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 27 aprile 2021)Blasi la bella conduttrice dell’dei, è delusa dai suoi concorrenti e sembra proprio non sopportarli più! Perchè la moglie di Totti prova astio nei confronti dei naufraghi? L’indiscrezionela lancia Cecchi Paone! Ecco tutti i dettagli! Indiscrezione shock quella lanciata da Alessandro Cecchi PaoneBlasi, la conduttrice dell’dei. Cecchi Paone che cura una rubrica per il settimanale Nuovo Tv, ha risposto alla domanda di una lettrice che si è detta perplessa per la conduzione della Blasi che in questa edizione sembra essere sempre sottotono e seccata. La presentatrice non sarebbe dunque per nulla contenta dei suoi naufraghi che continua ad apostrofare con epiteti poco carini come “pippe” e lanciando ...

