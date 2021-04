Isola dei famosi 2021, Iva Zanicchi una furia contro Francesca Lodo, l’attacco è brutale (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda ieri sera lunedì 26 aprile sembra che sia accaduto qualcosa tra alcuni naufraghi e gli opinionisti in studio. Nello specifico sempre che la naufraga Francesca Lodo, abbia letteralmente fatto perdere la pazienza all’ opinionista Iva Zanicchi nel corso della dodicesima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Ad un certo punto la nota cantante avrebbe detto “E dai, santo Iddio!”. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Isola dei famosi 2021, scontro tra Iva Zanicchi e Francesca Lodo Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, sembra che ad un certo punto la nota ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso della puntata dell’dei, andata in onda ieri sera lunedì 26 aprile sembra che sia accaduto qualcosa tra alcuni naufraghi e gli opinionisti in studio. Nello specifico sempre che la naufraga, abbia letteralmente fatto perdere la pazienza all’ opinionista Ivanel corso della dodicesima puntata dell’dei. Ad un certo punto la nota cantante avrebbe detto “E dai, santo Iddio!”. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.dei, stra IvaNel corso della puntata andata in onda ieri sera, sembra che ad un certo punto la nota ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - Nina70747367 : @MediasetPlay @IsolaDeiFamosi La Zanicchi ha tentato di rendere omaggio a Milva durante l'isola dei famosi ma la co… - ines_bianca : RT @Massimo20_IT: L'Isola dei Fagiani (in francese Île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) si trova su un fiume al confine tra l… -