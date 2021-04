Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca e il giallo delle foto scomparse con la fidanzata Miriam Galanti (Di martedì 27 aprile 2021) ... 'I social li uso per lavoro - aveva spiegato a 'Leggo.it' - è molto molto raro che metta qualcosa della mia privata, fatta eccezione per gli scatti col mio cane Kyra, di razza Husky'. Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) ... 'I social li uso per lavoro - aveva spiegato a 'Leggo.it' - è molto molto raro che metta qualcosa della mia privata, fatta eccezione per gli scatti col mio cane Kyra, di razza Husky'.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - Massimo20_IT : L'Isola dei Fagiani (in francese Île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) si trova su un fiume al confine… - dtudoumpouco : RT @blogtivvu: Chi urla NON ha sempre ragione: Giulia Salemi asfalta Valentina Persia all’Isola dei Famosi -