Isola Dei Famosi | 12^ Puntata | Eliminata Una Grande Protagonista!

L'Isola dei Famosi, 12^ Puntata: i naufraghi sono stati divisi in due squadre e hanno affrontato nuove prove e tante, troppe, discussioni. Continuano le polemiche tra la Palapa e lo studio e gli animi si scaldano sempre di più a causa della fame. Una Grande protagonista di questa edizione è stata Eliminata e altri naufraghi sono finiti al televoto. Ecco tutto quello che è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi. L'Isola dei Famosi, 12^ Puntata: Gilles Rocca rifiuta una prova e fa piangere Francesca Lodo! La dodicesima Puntata de L'Isola dei Famosi inizia con il botto. Francesca Lodo è la leader e deve dividere i naufraghi in due squadre: i primitivi e gli ...

