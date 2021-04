Isola 15 | l’opinione di Isa sulla dodicesima puntata

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 27 aprile 2021) Incredibile, amisci, dopo un’infinità di puntate passate a metà strada tra lo sbadiglio e il maquandocazzofiniscestatortura, devo direi che ieri, completamente a sorpresa, ho trovato ladell’godibile, e per la prima volta, da settimane, ho cominciato ad accusare i segnali di abbiocco solo dopo la mezzanotte quando più o meno avrei sonno anche se guardassi uno spogliarello di Ryan Gosling. No, bugia, in quel caso non avrei sonno ma vabbè, non divaghiamo. Allora, intanto visto che sono carica a pallettoni fatemi iniziare subito con l’urlare tutta la mia totale, assoluta e completa intolleranza nei confronti di Gilles Rocca. Mamma mia, non lo sopporto, vi giuro, non lo reggo, mi viene proprio l’orticaria non appena apre bocca. A parte i soliti modi cafoni (quel ‘aooooo‘ rivolto a Massimiliano Rosolino al momento della prova si meritava un ...