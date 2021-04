Isola 15, gli ascolti della dodicesima puntata (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri sera è andata in una nuova puntata di questa edizione de L’Isola dei famosi 15 condotta da Ilary Blasi. Una puntata che ha ha visto dividere i naufraghi in due nuovi gruppi: i primitivi e gli arrivisti e consacrare come rispettivi leader dei due gruppi Andrea Cerioli e Matteo Diamante. La serata ha anche portato l’eliminazione definitiva dal gioco di Vera Gemma. Mentre ad andare in nomination sono state Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera e Ubado Lanzo. Come sempre a commentare le avventure dei naufraghi c’erano loro, i tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ospite in studio, oltre ad amici e parenti dei concorrenti, anche Asia Argento e Giulia Salemi. La prima a sostegno dell’amica Vera e la seconda a supporto della mamma Fariba Therani. Ma veniamo agli ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 aprile 2021) Ieri sera è andata in una nuovadi questa edizione de L’dei famosi 15 condotta da Ilary Blasi. Unache ha ha visto dividere i naufraghi in due nuovi gruppi: i primitivi e gli arrivisti e consacrare come rispettivi leader dei due gruppi Andrea Cerioli e Matteo Diamante. La serata ha anche portato l’eliminazione definitiva dal gioco di Vera Gemma. Mentre ad andare in nomination sono state Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Manuela Ferrera e Ubado Lanzo. Come sempre a commentare le avventure dei naufraghi c’erano loro, i tre opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ospite in studio, oltre ad amici e parenti dei concorrenti, anche Asia Argento e Giulia Salemi. La prima a sostegno dell’amica Vera e la seconda a supportomamma Fariba Therani. Ma veniamo agli ...

Advertising

IlContiAndrea : #AsiaArgento in 15 minuti si è mangiata tutti e tre gli opinionisti #Isola - IsolaDeiFamosi : Quando vedi gli altri mangiare un piatto di pasta e tu non tocchi carboidrati da mesi ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Tuffati Miryea c'è Ubaldo! No gli tira il bastone. ?? #Isola - allegrimarco9 : RT @IlContiAndrea: #AsiaArgento in 15 minuti si è mangiata tutti e tre gli opinionisti #Isola - allegrimarco9 : RT @manicomyo: il modo in cui è stata più efficace asia argento in tre minuti che gli opinionisti fissi in tutte le puntate #isola https://… -