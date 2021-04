Ironheart: Chinaka Hodge sceneggiatrice della serie Marvel (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sarà Chinaka Hodge a occuparsi della serie Ironheart, uno dei nuovi progetti Marvel che verrà prodotto per Disney+. La serie Ironheart, prodotta per Disney+, verrà scritta da Chinaka Hodge, come rivelato nelle ultime ore online. Il ruolo della protagonista è stato affidato a Dominique Thorne che avrà la parte di Riri Williams e il progetto è in fase di sviluppo da qualche mese, dopo essere stato annunciato ufficialmente a dicembre. Chinaka Hodge è una sceneggiatrice, poetessa, commediografa ed educatrice. Tra i suoi precedenti progetti televisivi, prima di ottenere la possibilità di occuparsi di Ironheart, ci sono stati il reboot di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Saràa occuparsi, uno dei nuovi progettiche verrà prodotto per Disney+. La, prodotta per Disney+, verrà scritta da, come rivelato nelle ultime ore online. Il ruoloprotagonista è stato affidato a Dominique Thorne che avrà la parte di Riri Williams e il progetto è in fase di sviluppo da qualche mese, dopo essere stato annunciato ufficialmente a dicembre.è una, poetessa, commediografa ed educatrice. Tra i suoi precedenti progetti televisivi, prima di ottenere la possibilità di occuparsi di, ci sono stati il reboot di ...

