Ioniq 5 di Hyundai | il prototipo del nuovo crossover

(Di martedì 27 aprile 2021) La nuova5 è stata presentata lo scorso 23 febbraio, e anche noi ce ne siamo occupati. Oggi la vedremo più nel dettaglio. Com’è la5? Parliamo di unelettrico, un tre o cinque porte all’avanguardia, ma con sfumature tradizionali. È la prima vettura in assoluto in formato ibrido, ibrido

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ioniq Hyundai

Everyeye Auto

A poco più di un mese dall'anteprima ufficiale (che, a sua volta, seguiva "a stretto giro di posta" il taglio del nastro della "cugina"5), Kia EV6 debutta in fase di lancio commerciale. Una "big news", in quanto si tratta del primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma modulare E - Gmp (Electric Global Modular ...... l'elettro - SUV che accelera come Ferrari, Porsche e Lamborgini ? Kia EV6 ''base'' Kia EV6 GT Line Kia EV6 GT Promozioni KIA EV6 ''BASE'' RWD Il cugino a marchio Kia di5 debutta ...La nuova Ioniq 5 di Hyundai è stata svelata lo scorso 23 febbraio. Oggi la conosceremo un po' meglio: vediamo insieme com'è.La grande novità 100% elettrica del marchio coreano si prepara al debutto commerciale: tre versioni, due tecnologie di trasmissione, fino a 510 km di autonomia e 585 CV.