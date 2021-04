Intimissimi lancia ‘In Action’ | eveydaywear dinamico e sportivo

(Di martedì 27 aprile 2021) Linea dedicata a mille occasioni d’uso e al tempo libero. Forte, energica, dinamica:ancora una volta celebra le donne e questa volta lo fa con una linea interamente dedicata all’everydaywear. ‘In Action‘, letteralmente una donna sempre più in azione, in movimento nel suo quotidiano, vestita con una serie di capi che fungono da veri e propri catalizzatori di energia positiva adatti quindi alle molteplici occasioni d’uso e al tempo libero. “In Action – spiega il team stilistico all’Adnkronos – è quello che le donne cercano in questo momento. E’ forza, energia, dinamicità, le stesse caratteristiche delle donne per cui questa linea è stata pensata. Donne sportive, che amano workout impegnativi, ma anche chi preferisce attività più soft per mantenersi in forma. Tanti i look che si possono creare grazie anche a giochi di ...

Tanti i look che si possono creare grazie anche a giochi di sovrapposizioni e abbinamenti con capi della collezione basic firmata. Un trend portato alla ribalta anche dalle it - girl più ...Forti, energiche, dinamiche:ancora una volta celebra le donne e questa volta lo fa con una linea interamente dedicata all'everydaywear. Si chiama In - action ed è dedicata a una donna sempre più attiva e in movimento ...