Insulti razzisti a Duncan | lui se la prende con la poca educazione | la mamma dell' hater si scusa

(Di martedì 27 aprile 2021) L'ennesimo episodio di razzismo via social. Stavolta è accaduto ad Alfred, centrocampista ghanese del Cagliari, che nel post garaa sfida con la Roma ha ricevuto su Instagram degli...

Ultime Notizie dalla rete : Insulti razzisti

L'ennesimo episodio di razzismo via social. Stavolta è accaduto ad Alfred Duncan, centrocampista ghanese del Cagliari, che nel post gara della sfida con la Roma ha ricevuto su Instagram deglida parte di un utente, che si è scoperto essere un ragazzino. Offese razziste rivolte al giocatore e alla sua famiglia. L'ex Fiorentina ha denunciato l'accaduto pubblicando alcune stories e ...Da www.corrieredellosport.it duncanal centrocampista del Cagliari Alfred Duncan da parte di un sostenitore di un'altra squadra. E ora la mamma del ragazzo che sui social ha attaccato il 28enne ghanese si scusa per suo ...Insulti razzisti al centrocampista del Cagliari, Alfred Duncan, da parte di un sostenitore di un’altra squadra. E ora la mamma del ragazzo che sui social ha attaccato il 28enne ghanese si scusa per su ...Dopo il post di ieri con le accuse nei confronti di un messaggio di stampo razzista ricevuto sui social, il centrocampista del Cagliari, Alfred Duncan, ha chiuso oggi la questione ...