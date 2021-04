Instagram lancia nuove funzionalità per aiutare a prevenire il cyberbullismo

(Di martedì 27 aprile 2021)ha svelato nuovi strumenti pera combattere ile altri comportamenti abusivi sulla piattaforma: un filtro che impedirà agli utenti di vedere messaggi diretti (DM) abusivi e uno strumento per impedire a qualcuno che un utente ha bloccato di contattarli da un altro account. “Comprendiamo l’impatto che i contenuti offensivi – che siano razzisti, sessisti, omofobi o qualsiasi altro tipo di abuso – possono avere sulle persone. Nessuno dovrebbe provarlo su. Ma combattere gli abusi è una sfida complessa e non c’è un solo passo che possiamo fare per eliminarli completamente “, ha dettoin un post sul blog che introduce gli strumenti. In effetti, ilè diventato un problema perenne sui social media, con vittime che vanno ...

