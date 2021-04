Insieme cambiamo la rotta | premiate le scuole per il concorso Miur-Lega Navale

(Di martedì 27 aprile 2021) Si è concluso con la proclamazione dei vincitori, illa, No alla Plastica in mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi indetto dal Ministero dell’Istruzione e dallaItaliana per l’anno scolastico 2019/2020 e, successivamente, prorogato al 1 marzo 2021 a causa della pandemia dovuta al COVID. Ilera rivolto agli alunni delleprimarie e secondarie di I e II grado, con lo scopo di stimolare negli studenti una riflessione sulle principali problematiche ambientali, cambiamenti climatici e inquinamento, e favorire una maggiore consapevolezza da parte dei ragazzi sui temi della sostenibilità, della protezione dell’ambiente e della cura della “casa ...

Advertising

AntonellodeRen1 : RT @lni_pn: INSIEME CAMBIAMO LA ROTTA, PROCLAMATI I VINCITORI Ai primi due classificati di ogni categoria saranno offerti corsi di vela pre… - lni_pn : INSIEME CAMBIAMO LA ROTTA, PROCLAMATI I VINCITORI Ai primi due classificati di ogni categoria saranno offerti corsi… - StraNotizie : Lega Navale Italiana e Ministero Istruzione, proclamati vincitori concorso 'Insieme Cambiamo la Rotta'… - fisco24_info : Lega Navale Italiana e Ministero Istruzione, proclamati vincitori concorso 'Insieme Cambiamo la Rotta': Si è conclu… - TV7Benevento : Lega Navale Italiana e Ministero Istruzione, proclamati vincitori concorso 'Insieme Cambiamo la Rotta'... -

Ultime Notizie dalla rete : Insieme cambiamo

Adnkronos

...di trombosi in alcuni casi accompagnata da sanguinamento è stata osservata molto raramente...ieri erano 584 su 1060 in tutta la Sicilia è 8444a livello nazionale con 301 decessi...Roma, 27 apr. Si è concluso con la proclamazione dei vincitori, il Concorso "la Rotta, No alla Plastica in mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi" indetto dal Ministero dell'Istruzione e dalla Lega Navale Italiana per l'anno ...Si è concluso con la proclamazione dei vincitori, il Concorso “Insieme Cambiamo la Rotta, No alla Plastica in mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti ...Roma-Si è concluso con la proclamazione dei vincitori, il Concorso “Insieme Cambiamo la Rotta, No alla Plastica in mare, nei ...