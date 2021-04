Inps: reddito d’emergenza da 550 euro al mese a 425mila famiglie (Di martedì 27 aprile 2021) L'Inps ha erogato 425mila redditi d'emergenza, da 550 euro al mese, ad altrettante famiglie. Il reddito di Emergenza (REm) è l’altra misura di sostegno economico prevista dal dl 34/2020 (decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 aprile 2021) L'ha erogatoredditi d'emergenza, da 550al, ad altrettante. Ildi Emergenza (REm) è l’altra misura di sostegno economico prevista dal dl 34/2020 (decreto Rilancio) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

INPS_it : #AnteprimaStampa #Rem Reddito di Emergenza: Prorogato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande - TgLa7 : #Inps: 1,48 mln famiglie con reddito cittadinanza nel 2021. 553 euro importo medio - TgLa7 : #Inps: in 2 anni quasi 13 miliardi per reddito cittadinanza - FnpLombardia : RT @InasCisl: +++ REDDITO DI EMERGENZA: PROROGA PER LA DOMANDA +++ ? @INPS_it ha rinviato di un mese la scadenza Per la tua domanda GRAT… - varesenews : Reddito di emergenza, domande possibili fino al 31 maggio -