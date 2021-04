Infortunio per Natalia Paragoni che senza freni svela: “Zelletta s’è dato da fare” (Di martedì 27 aprile 2021) Natalia Paragoni ha un dolore muscolare alla spalla causato dalla troppa passione di Andrea Zelletta: la confessione ha spiazzato il web. Natalia Paragoni ama condividere piccoli stralci di vita quotidiana con i suoi fedeli sostenitori, che in maniera molto attenta notano tutto quello che accade all’interno del suo vissuto. Anche quelle piccole cose che lei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 aprile 2021)ha un dolore muscolare alla spalla causato dalla troppa passione di Andrea: la confessione ha spiazzato il web.ama condividere piccoli stralci di vita quotidiana con i suoi fedeli sostenitori, che in maniera molto attenta notano tutto quello che accade all’interno del suo vissuto. Anche quelle piccole cose che lei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ItaliaTeam_it : Rientrato in questa stagione dopo oltre un anno di stop per infortunio, Nicola Bartolini non ha mai mollato, mette… - Parpiglia : #isola dopo #brandogiorgi #ElisaIsoardi anche #PaulGascoigne lascia per infortunio . Inoltre #Ubaldo ha mal di den… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, stagione finita per John Wall: e in estate potrebbe operarsi al ginocchio - SkySportNBA : NBA, stagione finita per John Wall: e in estate potrebbe operarsi al ginocchio - emanuele__Ti : @NandoPiscopo1 Nando a bocce ferme, aver preso tonali , ad oggi incapace di sostituire il bennacer visto fino all'i… -