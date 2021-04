Infortunio Lykogiannis | le condizioni del terzino del Cagliari

(Di martedì 27 aprile 2021) Il laterale sinistro delha lasciato il campo contro la Roma dopo essersi ampiamente toccato il polpaccio Durante la gara di domenica trae Roma, il laterale mancino rossoblù Charalampos, autore del gol che ha sbloccato la gara, è uscito dal campo al minuto 75? dopo essersi accasciato a terra toccandosi il polpaccio. Stando a quanto appreso dalla redazione dinews24 il greco non dovrebbe aver riportato nessun problema muscolare, ma è stato costretto alla sostituzione a causa di crampi al polpaccio. Emergenza rientrata in casacondisponibile per la gara contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

