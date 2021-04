Infortuni, Syngenta: lavoro equo nei campi per Giornata mondiale per la sicurezza (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, Syngenta ribadisce il proprio contributo per assicurare condizioni di lavoro sicure ed eque per tutti i lavoratori del settore dei campi. Garantire che tutti gli aspetti del lavoro siano svolti in sicurezza è sempre stata parte integrante del modo di operare dell’azienda diventa’, il piano di impegni lanciato nel 2013 a livello mondiale’, tra i cui obiettivi vi era quello di formare 20 milioni di agricoltori sulla sicurezza sul lavoro e sull’uso sicuro dei prodotti, assicurando condizioni eque di lavoro al 100% dei nostri fornitori. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) – In occasione dellaper lae la salute sulribadisce il proprio contributo per assicurare condizioni disicure ed eque per tutti i lavoratori del settore dei. Garantire che tutti gli aspetti delsiano svolti inè sempre stata parte integrante del modo di operare dell’azienda diventa’, il piano di impegni lanciato nel 2013 a livello’, tra i cui obiettivi vi era quello di formare 20 milioni di agricoltori sullasule sull’uso sicuro dei prodotti, assicurando condizioni eque dial 100% dei nostri fornitori. ...

Advertising

StraNotizie : Infortuni, Syngenta: lavoro equo nei campi per Giornata mondiale per la sicurezza - TV7Benevento : Infortuni, Syngenta: lavoro equo nei campi per Giornata mondiale per la sicurezza... - lifestyleblogit : Infortuni, Syngenta: lavoro equo nei campi per Giornata mondiale per la sicurezza - -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Syngenta Infortuni, Syngenta: lavoro equo nei campi per Giornata mondiale per la sicurezza Metro Infortuni, Syngenta: lavoro equo nei campi per Giornata mondiale per la sicurezza In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, Syngenta ribadisce il proprio contributo per assicurare condizioni di lavoro ...

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, Syngenta ribadisce il proprio contributo per assicurare condizioni di lavoro ...