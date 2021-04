Infortuni insegnanti e studenti durante la Dad | è sempre prevista copertura assicurativa Nota Inail

(Di martedì 27 aprile 2021)perperaccadutila didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli. A chiarirlo è l'con la3159 del 17 marzo. L'articolo .

tweet Glie le altre tipologie di personale scolastico, come ad esempio i dirigenti scolastici, il ...il personale scolastico e studenti positivi al SARS - CoV - 2 e per eventuali...... e può essere provocato da situazioni diverse: febbre alta, traumi per cadute ealla ... per la paura di ammalarsi loro stessi sia perché temono che si ammalino le. La paura è tale ...Con la nota 3159 del 17 marzo l'Inail chiarisce la procedura riguardante la denuncia di infortunio all’Inail per il personale scolastico ...Il personale scolastico, qualora la prestazione lavorativa sia resa in presenza, è senz’altro esposto ad un elevato rischio di contagio.