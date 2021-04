Infettivologo Andreoni | “Decisione di riaprire è pericolosa Lombardia blocca Astrazeneca? Gravissimo errore senza base scientifica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) “Io per natura sono un entusiasta, ma non lo sono certamente per queste riaperture, perché si tratta di scelte pericolose. Spero e credo che non ci sarà un’altra ondata devastante o una ripresa mostruosa del virus, perché i vaccini li stiamo utilizzando e stanno funzionando. In più, stiamo andando incontro all’estate. Ma con altrettanta sicurezza devo dire che stiamo ridando fiato al virus. Quindi, è certo che il virus riparta e che avremo dei morti dovuti a queste riaperture. Questa non è una partita vinta e quindi tutti dobbiamo assumere gli atteggiamenti più corretti possibili“. Sono le parole di Massimo, direttore della Clinica di Malattie Infettive Università Tor Vergata di Roma, nel corso della trasmissione “L’imprenditore e gli altri”, su Cusano Tv Italia. L’spiega la sua contrarietà alle decisioni del governo Draghi: ...