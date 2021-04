(Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Nel manifatturiero c’è stata una buona crescita neltrimestre del 2021, crescita che ci fa essere ottimisti per il resto dell’anno. Nei servizi l’andamento è ancora negativo e quindi ci auguriamo che la campagna vaccinale funzioni. Ne abbiamo bisogno”. Così il presidente di, Alessandro, durante MilanoCapitali 2021, dove si è riflettuto in particolare sulla città di Milano, che è, sottolinea, “ancora la capitale dell’”. Ci sono “oltre cento società che hanno fatturato superiore al miliardo, abbiamo oltre 4.700 multinazionali che hanno deciso di basarsi su Milano. Numericamente è molto forte e rimane forte anche il peso della. Milano concentra ancora oggi il 30% del valore delladi tutta la ...

Advertising

TV7Benevento : Industria: Spada (Assolombarda), 'buoni segnali da manifattura in primo trimestre'... - Giornaleditalia : Presentato il Market Watch PMI realizzato ad aprile da @BancaIfis su un campione rappresentativo di PMI lombarde: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria Spada

Il Denaro

Era il 1927 quando gli esponenti dell'cinematografica degli Stati Uniti - registi, autori,... Cecil Gibbons, disegnò sulla tovaglia una statuetta che stringeva al petto una, e la ...Sappiamo che laè il nostro lavoro, e a me piace il mio lavoro. Grazie per averlo ... c è stato il momento dedicato alla commemorazione di tutti gli artisti dellcinematografica che ...Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Nel manifatturiero c'è stata una buona crescita nel primo trimestre del 2021, crescita che ci fa essere ottimisti per il resto dell'anno. Nei servizi l'andamento è ancor ...Fca purtroppo parte in svantaggio rispetto ai francesi. La partita sarà chiara solo a presentazione del Piano industriale a inizio 2021 ...