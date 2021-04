India travolta dal Covid, le immagini dei roghi crematori a cielo aperto | video (Di martedì 27 aprile 2021) L'emergenza Covid sta mettendo letteralmente in ginocchio l'India. Con 352.991 casi registrati ieri, il paese è diventato il nuovo epicentro mondiale della pandemia a causa della circolazione di una nuova variante che si teme possa essere molto più infettiva e resistente ai vaccini. Per far fronte al numero crescente di morti, molti forni crematori sono stati allestiti a cielo aperto, come si vede dalle immagini, e dagli ospedali i medici riferiscono di aver quasi esaurito le scorte di farmaci. In queste ore Oms, Stati Uniti e Ue si stanno muovendo per aiutare a frenare l'escalation di contagi e morti. Guarda tutti i video Giornata-nazionale-vittime-Covid NoneIncendio Societa? Vaccini Covid India ... Leggi su panorama (Di martedì 27 aprile 2021) L'emergenzasta mettendo letteralmente in ginocchio l'. Con 352.991 casi registrati ieri, il paese è diventato il nuovo epicentro mondiale della pandemia a causa della circolazione di una nuova variante che si teme possa essere molto più infettiva e resistente ai vaccini. Per far fronte al numero crescente di morti, molti fornisono stati allestiti a, come si vede dalle, e dagli ospedali i medici riferiscono di aver quasi esaurito le scorte di farmaci. In queste ore Oms, Stati Uniti e Ue si stanno muovendo per aiutare a frenare l'escalation di contagi e morti. Guarda tutti iGiornata-nazionale-vittime-NoneIncendio Societa? Vaccini...

