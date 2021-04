Indegno | vergognati Rivolta contro Donnarumma | beccato così dopo il ko con la Lazio | il Milan è morto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Sprofondola(finisce 0-3) e disastro Gigio. Il portiere della Nazionale, protagonista della telenovela sul rinnovo di contratto (avrebbe rifiutato una proposta da 8 milioni di euro e la prospettiva è quella di andare via a zero, magari alla Juventus), è affondato sotto i colpi di Correa e Ciro Immobile ma a far infuriare i tifosi è il fermo immagine del suo sorriso all'ex compagno di squadra Pepe Reina, a fine partita. Mentre il popolo rossonero piange sportivamente per una sconfitta chemesi al vertice condanna ila uscire dalla zona Champions (quinto per differenza reti, e laè a un passo), è la tesi di chi contesta, Gigio se la spassa e si comporta come se niente fosse, per di più a botta ancora caldissima. ...