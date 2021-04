Inaugurata La stanza di Tobia | la casa a disposizione dei familiari di giovani malati oncologici ricoverati al Santobono Pausillipon

Advertising

razorblack66 : RT @laltrodiego: Prima pagina de La Cialtronincia di Como. 'Inaugurata la stanza degli abbracci' - ErasmoPartenope : RT @laltrodiego: Prima pagina de La Cialtronincia di Como. 'Inaugurata la stanza degli abbracci' - laltrodiego : Prima pagina de La Cialtronincia di Como. 'Inaugurata la stanza degli abbracci' - CSoliera : Inaugurata stamattina la 'stanza degli abbracci' nella casa residenza per anziani 'Pertini' di #Soliera, donata dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Inaugurata stanza

Agenzia ANSA

Diversi sono stati i webinar realizzati in questi mesi, con centinaia di iscritti che hanno donato una quota per realizzare "Ladi Tobia" Tobia Di Monte era un ragazzo che ci ha lasciato il 27 ...statauna nuovadegli abbracci della Ca' d'Industria. Dopo quella di Rebbio, donata dal sindacato, questa è stata posizionata in via Brambilla. L'intervento è stato possibile grazie alla ...Una stanza per 'l'ascolto protetto' è stata inaugurata in Questura a Ferrara con l'obiettivo di "mettere a proprio agio le persone che hanno vissuto storie di dolore, di sofferenza e di abuso" e per c ...La classe non è acqua. E' birra. Quella che era una scommessa, l'apertura del primo hotel dedicato alla birra artigianale al mondo, proprio all'interno di un birrificio, si è trasformato in una scelta ...