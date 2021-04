In Usa chi è vaccinato potrà stare all'aperto senza mascherina (Di martedì 27 aprile 2021) Negli Stati Uniti le persone vaccinate potranno stare all'aperto in compagnia senza usare la mascherina. Lo dicono le nuove linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie."In ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Negli Stati Uniti le persone vaccinate potrannoall'in compagniausare la. Lo dicono le nuove linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie."In ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa chi Covid, in Usa vaccinati potranno stare senza mascherina all'aperto I CDC raccomandano ancora l'uso delle mascherine, anche per chi è vaccinato, durante eventi sportivi, concerti, sfilate e altri luoghi affollati, dove non sono chiari i rischi di trasmissione del ...

In Usa chi è vaccinato potrà stare all'aperto senza mascherina Gli esperti hanno dichiarato che chi è stato vaccinato potrà fare sport da solo o con membri della famiglia senza indossare la mascherina. Potrà inoltre incontrarsi all'aperto con persone vaccinate e ...

