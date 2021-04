In the Heights: sarà il film musical dell'anno? Ecco lo scontro con West Side Story di Spielberg (Di martedì 27 aprile 2021) La scorsa notte, durante gli Oscar, è arrivato un nuovissimo trailer di In the Heights, dandoci ancora la possibilità di un ulteriore sguardo all'attesissimo musical del creatore di Hamilton, Lin-Manuel Miranda e del regista di Crazy Rich Asians, Jon M. Chu. In the Heights: il musical che sfiderà West Side Story di Steven Spielberg Anche se alcuni dei filmati qui provengono da un trailer precedente, le immagini sono state montate su una OST diversa, dando a «In the Heights» un volto diverso. Un film imperdibile, stando alle scritte di presentazione nel trailer, forse l'evento dell'anno che tutti aspettavano. Tutto questo hype sarà giustificato? ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 aprile 2021) La scorsa notte, durante gli Oscar, è arrivato un nuovissimo trailer di In the, dandoci ancora la possibilità di un ulteriore sguardo all'attesissimodel creatore di Hamilton, Lin-Manuel Miranda e del regista di Crazy Rich Asians, Jon M. Chu. In the: ilche sfideràdi StevenAnche se alcuni deiati qui provengono da un trailer precedente, le immagini sono state montate su una OST diversa, dando a «In the» un volto diverso. Unimperdibile, stando alle scritte di presentazione nel trailer, forse l'eventoche tutti aspettavano. Tutto questo hypegiustificato? ...

Advertising

Screenweek : #IntheHeights un nuovo trailer durante gli #Oscar2021 #InTheHeightsMovie - bennyxx9 : @bradipo22 Secondo me sarà questo quello che andrà avanti dubito In the heights sara una cosa, idem dear evan hanse… - 3cinematographe : Durante gli #Oscar la Warner Bros. ha mostrato un nuovo trailer per la loro prossima uscita estiva, In the Heights.… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sognando a New York – In the Heights, ecco un nuovo trailer - skriswalker : perché hanno cancellato il nuovo trailer di in the heights....... -